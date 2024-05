Lok Sabha Elections 2024: "यह देश 'वोट जिहाद' से चलेगा या फिर 'राम राज्य' से, अब यह तय करने का समय आ गया है", नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 8, 2024 07:26 AM

Next

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब यह तय करने का समय आ गया है कि देश में 'वोट जिहाद चलेगा या फिर राम राज्य।