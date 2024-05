Akash Anand: जानिए कौन हैं आकाश आनंद? मायावती ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी पद से क्यों किया बर्खास्त?

By मनाली रस्तोगी | Published: May 8, 2024 07:19 AM

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए मंगलवार रात को अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक और अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के पद से हटाने की घोषणा की।