Haryana bjp government: तीन निर्दलीय विधायक ने समर्थन वापस लिया, हरियाणा में सैनी सरकार अल्पमत में, सियासी संकट!

Haryana bjp government: लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में भाजपा सरकार अल्पमत आ गई है। तीन निर्दलीय विधायकों ने सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुछ (निर्दलीय) विधायकों ने हरियाणा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को समर्थन किया है। मुझे यह जानकारी मिली है। शायद कांग्रेस कुछ लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में लगी हुई है। अब कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से कोई लेना-देना नहीं है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट और इस समय विधानसभा में 88 विधायक हैं।

#WATCH | On being asked about reports of few (independent) MLAs wanting to withdraw support from Haryana govt and extend it to Congress, Haryana CM & BJP leader Nayab Singh Saini says, "I have received this information. Maybe Congress is engaged in fulfilling some people's wishes… pic.twitter.com/dtVRhBmr3T — ANI (@ANI) May 7, 2024

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि लोगों को वर्तमान सरकार पर भरोसा नहीं है और यह देखते हुए कि इन लोगों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। सैनी सरकार को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए।

#WATCH | Former Haryana CM & Congress leader Bhupinder Singh Hooda says, "...The people do not trust the present government & seeing that these people have taken back their support and have decided to support Congress" pic.twitter.com/SQShVuVfFo — ANI (@ANI) May 7, 2024

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य (हरियाणा) में हालात बीजेपी के खिलाफ हैं। बदलाव निश्चित है। बीजेपी सरकार बहुमत खो चुकी है। उन्होंने 48 विधायकों की जो सूची दी थी। कुछ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से अपना समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है।

#WATCH | Congress MP Deepender Singh Hooda says, "The situation in the state (Haryana) is against BJP, change is definite in the state. BJP govt has lost the majority. Among the list of 48 MLAs they had given, few MLAs have resigned because they are fighting the Lok Sabha… pic.twitter.com/1s5l0WItBH — ANI (@ANI) May 7, 2024

रोहतक में हरियाणा के निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन ने कहा कि हरियाणा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। पिछले साढ़े चार साल से हमने बीजेपी को समर्थन दिया था। आज बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर है। इसे देखते हुए हमने अपना समर्थन वापस ले लिया है।

#WATCH | Rohtak, Haryana: Independent MLA Dharam Pal Gondher says, "...At the time when they needed our support to form the government we were called again & again...We had decided that till the time Manoharlal Khattar was in power, we would support. We are sad that he is no more… pic.twitter.com/3qa3Sajihf — ANI (@ANI) May 7, 2024

निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदेर ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि जिस समय उन्हें सरकार बनाने के लिए हमारे समर्थन की ज़रूरत थी, हमें बार-बार बुलाया गया। हमने तय किया था कि जब तक मनोहरलाल खट्टर सत्ता में रहेंगे, हम समर्थन करेंगे। दुख है कि वह अब सत्ता में नहीं हैं। किसानों के हित में हम सरकार से समर्थन वापस लेते हैं।

#WATCH | Rohtak | Independent MLA from Haryana, Randhir Golan withdraws support from the Haryana govt, he says, "For the last 4.5 years, we extended support to the BJP. Today unemployment and inflation are at their highest. Looking at this, we have withdrawn our support (from the… pic.twitter.com/lNqo1NWobw — ANI (@ANI) May 7, 2024

