एलन मस्क के लिए कठिन थे पिछले 3 महीने, ट्विटर को दिवालिया होने से बचाने के लिए जनता से मांगा समर्थन

Highlights मस्क ने कहा कि पिछले 3 महीने बेहद कठिन थे क्योंकि टेस्ला और स्पेसएक्स कर्तव्यों को पूरा करते हुए ट्विटर को दिवालिया होने से बचाना था। उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं चाहते कि कोई इस दर्द से गुजरे। एलन मस्क ने अक्टूबर 2022 में 44 अरब डॉलर के सौदे में ट्विटर को खरीदा था।

न्यूयॉर्क: ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने स्वीकार किया है कि माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट को दिवालिया होने से बचाना था और इसके लिए काफी मेहनत की जरूरत थी। मस्क के अधिग्रहण के बाद से ही कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 7,000 से घटाकर लगभग 2,300 कर दी गई। मस्क ने कंपनी में कई नीतिगत बदलाव भी पेश किए और कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं में बदलाव किया।

वहीं, अपने एक हालिया ट्वीट में एलन मस्क ने कहा कि पिछले 3 महीने बेहद कठिन थे क्योंकि टेस्ला और स्पेसएक्स कर्तव्यों को पूरा करते हुए ट्विटर को दिवालिया होने से बचाना था। उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं चाहते कि कोई इस दर्द से गुजरे। मस्क ने कहा कि ट्विटर के पास अभी भी चुनौतियां हैं, लेकिन अगर हम इसे बनाए रखते हैं तो भी यह टूटने का चलन है। जनता का समर्थन बहुत सराहनीय है!

Last 3 months were extremely tough, as had to save Twitter from bankruptcy, while fulfilling essential Tesla & SpaceX duties. Wouldn’t wish that pain on anyone.



Twitter still has challenges, but is now trending to breakeven if we keep at it. Public support is much appreciated!