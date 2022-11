एलन मस्क ने ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए तय की फीस, हर महीने देने होंगे 661 रुपए, सब्सक्राइबर को मिलेंगी ये सुविधाएं

Highlights एलन मस्क के मुताबिक, ब्लू टिक के लिए फीस हर देश में अलग-अलग होगी। ब्लू टिक सब्सक्राइबर्स को रिप्लाई, मेंशन और सर्च में प्रायॉरिटी मिलेगी। और उन्हें नॉर्मल यूजर्स के मुकाबले आधे विज्ञापन देखने को मिलेंगे।

न्यूयॉर्कः टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने मंगलवार को "ट्विटर ब्लू" के एक नए संस्करण की घोषणा की, जहां उन्होंने इसके लिए फीस तय कर दी है। मस्क ने कहा कि ब्लू टिक के लिए यूजर्स को हर महीने 8 अमेरिकी डॉलर यानी 661.73 का शुल्क देना होगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि फीस हर देश में अलग-अलग होगी।

यह घोषणा तब की है जब हाल ही में विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि ट्विटर नए ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए उपयोगकर्ताओं से 19.99 अमरीकी डालर (1600 रुपये से अधिक) चार्ज करने की योजना बना रहा है जो ट्वीट्स को संपादित और पूर्ववत करने जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान करेगा।

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.