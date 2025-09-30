Festivals in October 2025: दशहरा, दिवाली और छठ पूजा..., अक्टूबर में व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट; पढ़ें यहां

Festivals in October 2025: भारत में अक्टूबर के महीने में कई व्रत और त्योहारों की बहार आने वाली है। यह महीना जश्न, आस्था और उत्सव का है। धार्मिक व्रतों में पापांकुशा एकादशी, शरद पूर्णिमा और अहोई अष्टमी जैसे महत्वपूर्ण व्रत भी इसी महीने में पड़ते हैं, जो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। इस प्रकार, अक्टूबर का महीना वास्तव में व्रत-त्योहारों की एक अविस्मरणीय माला है।

इस महीने का सबसे बड़ा और प्रतीक्षित पर्व है दीपावली, जिसे धनतेरस से लेकर भाई दूज तक पाँच दिनों तक मनाया जाता है। यह पर्व माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा, दीयों की रोशनी और खुशियों के आदान-प्रदान का प्रतीक है। इसके अलावा, सूर्य देव की उपासना का महापर्व छठ पूजा भी इसी महीने में आस्था और लोक संस्कृति का अद्भुत रंग बिखेरता है।

1- महा नवमी - 1 अक्टूबर

अक्टूबर की शुरुआत महा नवमी से होती है, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश में भक्ति और भव्यता के साथ मनाया जाता है।

2- दशहरा और महात्मा गांधी का जन्मदिन - 2 अक्टूबर

अगले दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है, जिसे गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, और यह दशहरा के साथ भी मेल खाता है, जो राक्षस राजा रावण पर भगवान राम की विजय का उपलक्ष्य है। देश भर में, भक्त उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, और मंदिरों और घरों में विशेष अनुष्ठान करते हैं। कई लोग भव्य जुलूसों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं जो रामायण की महाकाव्य कथाओं को जीवंत करते हैं।

3- महर्षि वाल्मीकि जयंती - 7 अक्टूबर

महर्षि वाल्मीकि जयंती रामायण के रचयिता ऋषि के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। भक्तगण उनकी रचनाओं के श्लोकों का पाठ करके और मंदिरों में भक्ति सभाओं का आयोजन करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह त्योहार उनके महाकाव्य में निहित नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं पर चिंतन करने का एक अवसर है, जो अनुयायियों में नैतिक जीवन और भक्ति की प्रेरणा देता है।

4. करक चतुर्थी (करवा चौथ) - 10 अक्टूबर

10 अक्टूबर को, विवाहित महिलाएँ अपने पति की भलाई और दीर्घायु के लिए व्रत रखकर करक चतुर्थी, जिसे करवा चौथ के नाम से भी जाना जाता है, मनाती हैं। इस दिन अनुष्ठान, प्रार्थना और प्रसिद्ध चंद्र दर्शन समारोह होता है। महिलाएँ पारंपरिक परिधान पहनती हैं, आभूषणों से सजती हैं और प्रेम व भक्ति पर आधारित कथावाचन सत्रों में भाग लेती हैं, जिससे यह त्योहार उत्साह और पारिवारिक बंधन के साथ मनाया जाता है।

5- दिवाली और उससे जुड़े त्यौहार - 20-23 अक्टूबर

साल का सबसे प्रतीक्षित उत्सव 20 अक्टूबर को दिवाली (दीपावली) से शुरू होता है, जो भगवान राम के अयोध्या लौटने का प्रतीक है। घरों को दीयों और रंगोली से सजाया जाता है और लोग मिठाइयों और उपहारों का आदान-प्रदान करते हैं। एक दिन पहले, नरक चतुर्दशी, राक्षस नरकासुर पर भगवान कृष्ण की विजय का जश्न मनाने के लिए मनाई जाती है।

दिवाली के बाद, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, जिसमें भगवान कृष्ण ग्रामीणों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, जबकि 23 अक्टूबर को भाई दूज भाई-बहन के बीच विशेष बंधन का जश्न मनाती है। परिवार अनुष्ठान करने, तिलक लगाने और उत्सव के भोजन साझा करने के लिए एकत्रित होते हैं, जिससे ये दिन बेहद सार्थक और आनंदमय बन जाते हैं।

6 -छठ पूजा - 25-28 अक्टूबर

छठ पूजा, जो 25 से 28 अक्टूबर 2025 तक मनाई जाती है, सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित एक प्रमुख त्योहार है। भक्त कठोर उपवास रखते हैं, नदियों या जलाशयों में पूजा-अर्चना करते हैं, और जीवन को बनाए रखने के लिए सूर्य का धन्यवाद करने और स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करते हैं।

अक्टूबर 2025 के प्रमुख व्रत-त्योहारों की सूची यहाँ दी गई है:

तारीख व्रत/त्योहार

1 अक्टूबर महानवमी (शारदीय नवरात्रि का समापन)

2 अक्टूबर दशहरा (विजयादशमी), दुर्गा विसर्जन

6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा, कोजागर पूजा

10 अक्टूबर करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी

13 अक्टूबर अहोई अष्टमी

18 अक्टूबर धनतेरस, शनि प्रदोष व्रत, यम दीपम

20 अक्टूबर दिवाली (लक्ष्मी पूजा), नरक चतुर्दशी

22 अक्टूबर गोवर्धन पूजा, अन्नकूट

23 अक्टूबर भाई दूज, यम द्वितीया

27 अक्टूबर छठ पूजा (मुख्य अर्घ्य)

30 अक्टूबर गोपाष्टमी

31 अक्टूबर अक्षय नवमी

अक्टूबर 2025 वास्तव में भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने का महीना है। चाहे दिवाली पर दीप जलाना हो, अपनों के साथ मिठाइयाँ बाँटना हो, या छठ पूजा के दौरान प्रार्थना करना हो, ये त्योहार हर घर में खुशी, भक्ति और एकजुटता लाते हैं।

Web Title: Festivals in October 2025 Dussehra Diwali and Chhath Puja complete list of fasts and festivals in October read here