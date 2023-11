Rajasthan Election 2023: किसके सिर सजेगा राजस्थान की सत्ता का ताज! 199 सीटों पर आज वोटिंग, कांग्रेस-बीजेपी की अग्निपरीक्षा

Rajasthan Election 2023: राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। 200 में से 199 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। राजस्थान की सत्ता पर काबिज कांग्रेस के लिए आज का दिन बड़ी परीक्षा है वहीं, विपक्षी पार्टी बीजेपी एक बार फिर से राजस्थान की सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए मेहनत कर रही है।

कांग्रेस को सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य राज्य की हर पांच साल में पार्टियां बदलने की परंपरा को बरकरार रखते हुए सबसे पुरानी पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। दोनों पार्टियों की मेहनत पर जनता आज मुहर लगा देगी।

गौरतलब है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि श्रीगंगानगर की करणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कूनर की मृत्यु के कारण इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव स्थगित कर दिया गया है। कुल 5,25,38,105 मतदाता 1,862 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. इनमें 18-30 आयु वर्ग के 1,70,99,334 मतदाता शामिल हैं और इनमें से 18-19 आयु वर्ग के 22,61,008 नए मतदाता हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, शांति धारीवाल, बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी, सालेह मोहम्मद, ममता भूपेश, प्रताप सिंह खाचरियावास, राजेंद्र यादव, शकुंतला रावत, उदय लाल समेत कई मंत्री अंजना, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, अशोक चांदना और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेताओं में से हैं। पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं।

