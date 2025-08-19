बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलीं पाखी हेगड़े, भाजपा में शामिल होने की अटकलें
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 19, 2025 21:15 IST2025-08-19T21:14:10+5:302025-08-19T21:15:02+5:30
पटनाः भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने आज बिहार प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पाखी हेगड़े के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। "आज भगवान बुद्ध की धरती, पटना, जो मेरी कर्मभूमि भी है, सौभाग्य से , भारतीय जनता पार्टी, बिहार प्रदेश के चाणक्य, बिहार के उपमुख्यमंत्री, कुशल राजनीतिज्ञ, संगठन शिल्पकारी, मृदभाषी, आदरणीय अभिभावक, श्री सम्राट चौधरी जी से मिलके आशीर्वाद लिया! उनका मार्गदर्शन मिला!
सम्राट के नेतृत्व में हमारा बिहार और हमारे बिहार की माताएं, बहनें और युवा भाइयों का भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में नजर आता है। “सबका साथ, सबका विकास” जैसी इनकी नीतियों से मैं बहुत प्रभावित हूँ! धन्यवाद, सादर आभार श्री सम्राट चौधरी जी। पाखी हेगड़े का जन्म 7 जून को हुआ था।
उन्होंने टीवी धारावाहिक "मैं बनूंगी मिस इंडिया" से शुरुआत की और कई भोजपुरी, मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया है, जिनमें निहुरहा रिक्शावाला, सात सहेलियां, निहुरहा चलल ससुरल, निहुरहा हिंदुस्तानी, सात ना गत, काला सच आदि शामिल हैं। पाखी हेगड़े भोजपुरी इंडस्ट्री की एकमात्र कलाकार हैं जो इतनी पढ़ी-लिखी हैं और उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाई है।
पाखी हेगड़े की भाजपा में शामिल होने की चर्चा इससे पहले भी उनको भाजपा की अन्य नेताओं के साथ मेलजोल रहा है और कई मौकों पर मोदी जी और योगी जी का समर्थन करते हुए पाया गया है। पाखी हेगड़े की भाजपा में शामिल होने की खबरें अब चर्चा में हैं। देखना यह है कि यह खबरें कितनी सच हैं और इसका उनके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा।