Putin India Visit: एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने गले लगाकर किया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत, एक ही कार में हुए रवाना, देखें तस्वीरें

By संदीप दाहिमा | Updated: December 5, 2025 14:30 IST2025-12-05T14:14:35+5:302025-12-05T14:30:28+5:30

Next

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया।

दोनों नेता एक ही कार में दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग गए, ठीक वैसे ही जैसे चीन के तियानजिन में एसीओ समिट के दौरान हुआ था।

कारइन्फो के अनुसार, सफेद कार का मॉडल फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 (MT) है और इसके मालिक मुंबई के एडिशनल कमिश्नर हैं। कार मुंबई (सेंट्रल) RTO में रजिस्टर्ड है।

पीएम मोदी की रेंज रोवर और पुतिन की ऑरस सेनेट सफेद फॉर्च्यूनर के पीछे-पीछे चलीं।

रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो अपने दो दिन के भारत दौरे पर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे थे, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनोखे डिप्लोमैटिक तरीके से स्वागत किया।

जिसने स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा। पीएम मोदी ने मज़बूती से हाथ मिलाकर और प्यार से गले लगाकर उनका स्वागत किया।

आज पुतिन राजघाट पहुंचे और वहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। रूसी राष्ट्रपति कल शाम लगभग सात बजे नयी दिल्ली पहुंचे थे।

टॅग्स :व्लादिमीर पुतिननरेंद्र मोदीरूसभारतVladimir PutinNarendra ModiRussiaIndia