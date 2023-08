Women Aarchery: 17 साल की अदिति स्वामी ने किया कमाल, सतारा की बेटी ने फहराया तिरंगा, मैक्सिको की एंड्रिया बेसेरा को हराकर विश्व चैंपियन, देखें वीडियो

Highlights जुलाई में लिमरिक में युवा चैंपियनशिप में अंडर-18 का खिताब जीता था। 150 अंकों में से 149 अंक के साथ मैक्सिको की खिलाड़ी को दो अंक से पछाड़ा। चैम्पियनशिप की 16वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी एंड्रिया ने फाइनल में पहुंचने के क्रम में कई दिग्गजों को हराया था।

Women Aarchery: जूनियर विश्व खिताब जीतने के दो महीने से भी कम समय में भारत की 17 साल की अदिति स्वामी शनिवार को विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के कंपाउंड महिला फाइनल में शनिवार को यहां मैक्सिको की एंड्रिया बेसेरा को हराकर सीनियर विश्व चैंपियन बन गयी।

Kudos to #KheloIndia Athlete Aditi Gopichand Swami on being crowned World Champion in the Women's Individual Compound Final at the #ArcheryWorldChampionships🇩🇪🏹 and bagging the🥇 for 🇮🇳 with a near perfect score of 149 points💪👏



With this victory she has become the first… pic.twitter.com/m6kd0Y9ifK — Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 5, 2023

महाराष्ट्र में सतारा की इस किशोर खिलाड़ी ने जुलाई में लिमरिक में युवा चैंपियनशिप में अंडर-18 का खिताब जीता था। उन्होंने यहां फाइनल में संभावित 150 अंकों में से 149 अंक के साथ मैक्सिको की खिलाड़ी को दो अंक से पछाड़ा। चैम्पियनशिप की 16वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी एंड्रिया ने फाइनल में पहुंचने के क्रम में कई दिग्गजों को हराया था।

जिसमें प्री-क्वार्टर फाइनल में मौजूदा चैंपियन सारा लोपेज को मात देना भी शामिल है। एंड्रिया को फाइनल में छठी वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी से शुरुआत से ही कड़ी चुनौती मिली। अदिति के शुरुआती तीनों तीर से निशाने के केंद्र में लगे जिससे उन्होंने पहले दौर में 30-29 की बढ़त बना ली।

Aditi Swami is the NEW world champion! 🏆🇮🇳#WorldArcherypic.twitter.com/QkAavPmkwp — World Archery (@worldarchery) August 5, 2023

उन्होंने लय को जारी रखते हुए अगले तीन दौर में इस प्रदर्शन को दोहराया और तीन अंक की बढ़त बना ली। आखिरी दौर में उन्होंने एक निशाना नौ अंक का लगाया जबकि बाकी दो से 10-10 अंक बटोर कर कुल 149 अंक जुटाये। एंड्रिया 147 अंक ही बना सकी।

इस प्रतियोगिता में यह उनका दूसरा स्वर्ण पदक है। अदिति ने परनीत कौर और ज्योति सुरेखा वेन्नम के साथ शुक्रवार को कंपाउंड महिला टीम फाइनल जीतकर भारत के लिए पहली बार विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक हासिल किया था।

#WorldArcheryChampionships | Aditi Swami wins gold🥇in compound individual event



She becomes the first Indian World Champion in an individual event at the Senior World Championships. pic.twitter.com/qyjfVYQLIt — DD News (@DDNewslive) August 5, 2023

अदिति ने इससे पहले सेमीफाइनल में ज्योति को 149-145 से शिकस्त दी थी। ज्योति ने हालांकि कांस्य पदक जीता। उन्होंने तीसरे स्थान के प्ले-ऑफ में परफेक्ट 150 अंक जुटाकर तुर्की की इपेक टोमरुक को चार अंकों से हराया। ज्योति के पास अब विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के तीन सत्र में एक स्वर्ण, चार रजत और तीन कांस्य पदक हैं।

Aditi Swami gets the FIRST individual WORLD TITLE for India.

The 17-year-old prodigy is now the world champion. 🏆#WorldArcherypic.twitter.com/oBbtgxyzq3 — World Archery (@worldarchery) August 5, 2023

Web Title: Women Aarchery 17-year old Aditi Swamy Satara daughter hoisted tricolor world champion defeating Andrea Becerra of Mexico 149-147 see video