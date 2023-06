Special Olympics World Games: भारत ने 76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 कांस्य पदक जीते, स्पेशल ओलंपिक विश्व खेलों में अपने अभियान का अंत 202 पदक के साथ किया, देखें लिस्ट

Highlights रविवार को प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया। ट्रैक स्पर्धाओं में दो स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य पदक से कुल छह पदक जीते। भारत ने इन खेलों में 76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 कांस्य पदक जीते।

Special Olympics World Games: भारतीय टीम ने बर्लिन में अपने विशेष ओलंपिक विश्व खेलों का समापन शानदार प्रदर्शन के साथ किया। भारत ने 76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 कांस्य पदक हासिल किए। 202 पदकों के साथ अभियान का अंत किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विशेष ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दीं।

With a total of 202 medals, our athletes have marked a stellar record at the Special Olympics, held in Berlin!



Take a look at India's medal tally in various sporting events



Congratulations to all the participants Keep shining

एथलेटिक्स में स्वर्ण पदकों के साथ अंत किया। भारतीय एथलीटों ने ट्रैक पर अपना कौशल दिखाया और कुल छह पदक अर्जित किए। लेवल बी महिला 400 मीटर स्पर्धा में आंचल गोयल विजयी रहीं, जबकि रविमति अरुमुगम ने लेवल सी महिला 400 मीटर दौड़ में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय दल में 198 खिलाड़ी और यूनीफाइड साझेदार शामिल थे जिन्होंने 16 खेलों में हिस्सा लिया।

Doubles domination at its finest!



Congratulations to our dynamic duo, Alivelamma and Gaytri, for clinching the GOLD medal in Table Tennis Women's Doubles at the Special Olympics World Summer Games!

साकेत कुंडू ने मिनी भाला फेंक लेवल बी प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया था। ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में यह दोहरी उपलब्धि कुंडू की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा और कौशल का उदाहरण है। रोलर स्केटर्स के दो स्वर्ण और तीन रजत पदक जीते। भारत की फाइव ए साइड मिश्रित बास्केटबॉल टीम ने भी पुर्तगाल को 6-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।

The India Elite Men & Women Boxing Teams left for Kazakhstan to participate in the 2nd Edition of Elorda Cup



They were joined by 5 coaches & 2 support staff.



The event will kick off on June 27th and will go on till 2nd July 2023



All the best folks!

स्पेशल ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन प्रत्येक चार साल में किया जाता है जिसमें बौद्धिक अक्षमताओं वाले खिलाड़ी भी हिस्सा लेते हैं। बौद्धिक अक्षमताओं वाले खिलाड़ी वे होते हैं जिनका आईक्यू स्तर 70-75 से कम होता है। बर्लिन में 17 जून से 25 जून तक हुआ।

Web Title: Special Olympics World Games India won 76 gold, 75 silver and 51 bronze medals end campaign 202 medals pm narendra modi badhai see list