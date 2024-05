ट्रेन की लाइव लोकेशन जानने के लिए बेस्ट हैं ये ऐप्स, टाइम टेबल की भी पूरी जानकारी मिलेगी, देखें लिस्ट

Highlights तकनीक ने वर्तमान समय में जीवन को बहुत आसान बना दिया है कई बार जब ट्रेन लेट होती थी तब यात्रियों को घंटों स्टेशन पर बैठना पड़ता था ट्रेन की लाइव स्थिति जानने के लिए मोबाइल में सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करने की देर भर है

Checking train running status: तकनीक ने वर्तमान समय में जीवन को बहुत आसान बना दिया है। एक समय था जब लोग ट्रेन की टिकट कराने के बाद तय समय से भी कई घंटे पहले स्टेशन पहुंच जाते थे और गाड़ी का इंतजार करते थे। कई बार जब ट्रेन लेट होती थी तब यात्रियों को घंटों स्टेशन पर बैठना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अपनी ट्रेन की लाइव स्थिति जानने के लिए मोबाइल में सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करने की देर भर है। ट्रेन की लाइव स्थिति जानने से आपकी यात्रा की योजना काफी आसान हो सकती है। आप खुद यात्रा कर रहे हों या स्टेशन से किसी को लेने जा रहे हों, ट्रेन के समय और देरी के बारे में अपडेट रहना महत्वपूर्ण है। यहां हम ट्रेनों की लाइव स्थिति बताने वाले कुछ लोकप्रिय ऐप्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इनमें से कोई भी आपके कार्य को आसान बना सकता है।

आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट: भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम का आधिकारिक ऐप उपयोगकर्ताओं को ट्रेन टिकट बुक करने, लाइव ट्रेन स्थिति की जांच करने और सीधे अपने स्मार्टफोन से बुकिंग प्रबंधित करने की अनुमति देता है।

Where is my Train: अपनी ऑफ़लाइन क्षमताओं के लिए जाना जाने वाला यह ऐप इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी जीपीएस का उपयोग करके सटीक लाइव ट्रेन स्थिति बताता है।

यह पीएनआर स्थिति की जांच और सीट की उपलब्धता भी प्रदान करता है।

NTES (National Train Enquiry System): रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) द्वारा विकसित यह ऐप ट्रेन के समय, वास्तविक समय की स्थिति और प्लेटफार्म नंबरों पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है।

RailYatri: यह बहु-कार्यात्मक ऐप लाइव ट्रेन स्थिति, पीएनआर स्थिति अपडेट, सीट उपलब्धता और बस बुकिंग और ट्रेनों में भोजन वितरण जैसी अन्य यात्रा-संबंधी सेवाएं प्रदान करता है।

IXIGO: अपने उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के लिए यात्रियों के बीच लोकप्रिय, IXIGO लाइव ट्रेन की स्थिति को ट्रैक करता है, प्लेटफ़ॉर्म नंबर प्रदान करता है, और सीट उपलब्धता और पीएनआर पुष्टिकरण भविष्यवाणियों पर स्मार्ट पूर्वानुमान प्रदान करता है।

Trainman: यह ऐप लाइव ट्रेन स्थिति में अपनी सटीकता और इसकी सुविधा के लिए बहुत अच्छा है। यह ऐप पीएनआर नंबर के माध्यम से ये भी बताता है कि आपके वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने की कितनी संभावना है।

RailMitra: लाइव ट्रेन स्थिति प्रदान करने के साथ-साथ, रेलमित्र ट्रेनों में भोजन बुकिंग, पीएनआर स्थिति जांच और विस्तृत ट्रेन शेड्यूल जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है।

