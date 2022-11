स्पेनिश फुटबॉल लीगः बार्सीलोना ने ओसासुना को 2-1 से हराया, दूसरे स्थान पर काबिज रीयाल मैड्रिड से पांच अंक आगे

Highlights बार्सीलोना के लिये विजयी गोल राफिन्हा ने दागा। बार्सीलोना अब दूसरे स्थान पर काबिज रीयाल मैड्रिड से पांच अंक आगे है। ओसासुना के लिये छठे मिनट में गार्शिया ने गोल दागा।

Spanish Football League: रॉबर्ट लेवांडोवस्की और गेरार्ड पीक को रेडकार्ड मिलने के बावजूद बार्सीलोना ने विश्व कप ब्रेक से पहले ओसासुना को 2 . 1 से हराकर स्पेनिश फुटबॉल लीग में अपना शीर्ष स्थान कायम रखा। लेवांडोवस्की का करीब एक दशक में यह पहला रेडकार्ड था, जबकि पीक को कैरियर के आखिरी मैच में रेडकार्ड मिला।

WWWWW



Ten-man Barcelona beat Osasuna to go five wins on the bounce and to go five points clear of Real Madrid in La Liga. 🖐 pic.twitter.com/gc15eWOFdh