Asian Para Games 2023: गुर्जर ने विश्व रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता, एफ46 भालाफेंक में तीनों पदक भारत ने अपने नाम किए, रिंकू और अजीत सिंह ने रजत और कांस्य जीता 

Highlights विश्व रिकॉर्ड 67 . 79 मीटर का था जो श्रीलंका के दिनेश एम हेराथ के नाम था। भारत ने पुरुषों के एफ46 भालाफेंक में तीनों पदक अपने नाम किए। भाला फेंक की एफ64 स्पर्धा में 73 . 29 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता।

Asian Para Games 2023: भारत के सुंदर सिंह गुर्जर ने बुधवार को चीन के हांगझू में एशियाई पैरा खेलों में पुरुषों की भाला फेंक-एफ46 फाइनल में विश्व रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। सुंदर के 68.60 मीटर थ्रो ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में श्रीलंकाई दिनेश एम हेराथ के 67.79 के पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

भारतीय का थ्रो खेलों और एशियाई रिकॉर्ड से भी आगे निकल गया। भारत इस इवेंट में 1-2-3 से जीतकर पोडियम पर कब्जा करने में कामयाब रहा। रिंकू और अजीत सिंह ने भी गेम्स रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन रजत और कांस्य जीतने के लिए केवल 67.08 मीटर और 63.52 ही फेंक सके। भारत ने पुरुषों के एफ46 भालाफेंक में तीनों पदक अपने नाम किए।

