Asian Para Games 2023: नोएडा के डीएम रह चुके सुहास ने रचा इतिहास, मलेशियाई प्रतिद्वंद्वी को हराकर स्वर्ण जीता

एशियाई पैरा गेम्स 2023 में अपने मलेशियाई प्रतिद्वंद्वी को हराया। यतिराज ने मुकाबला 2-1 (13-21, 21-18 और 21-18) से जीता। नोएडा में जश्न का माहौल है।

Asian Para Games 2023: भारतीय खिलाड़ी चीन में नए-नए कारनामा कर रहे हैं। नोएडा के डीएम रह चुके सुहास यतिराज एलवाई ने कमाल कर दिया। 27 अक्टूबर को पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में अपने मलेशियाई प्रतिद्वंद्वी को हराया।

🥇🥈 🇮🇳Dominates with Two Podium Wins in Badminton at #AsianParaGames! 🏸



🌟 @PramodBhagat83 secures the coveted gold, while @niteshnk11 proudly brings home the silver in Men's Singles SL3, showcasing incredible skill and unwavering determination.



🏸 This historic moment, where… pic.twitter.com/9xNc2mPsLc — SAI Media (@Media_SAI) October 27, 2023

बैडमिंटन में हमारी अजेय शक्ति सुहास यतिराज ने पुरुष एकल एसएल-4 वर्ग में विजयी होकर बैडमिंटन में तीसरा स्वर्ण पदक जीता। मलेशिया के मोहम्मद अमीन के खिलाफ जीत दर्ज की। प्रमोद भगत ने भी गोल्ड पर निशाना साधा। नितेश को सिल्वर पर कब्जा किया। यह ऐतिहासिक क्षण, जहां दोनों हमवतन खिलाड़ियों के बीच ऐतिहासिक फाइनल मुकाबल हुआ।

🥇 Golden Glory Strikes Again for 🇮🇳 at #AsianParaGames



🏸 Suhas Yathiraj, our unstoppable force in Badminton, clinches the third Gold for 🇮🇳 in Badminton by emerging victorious in Men's Singles SL-4 category. His incredible performance against Malaysia's Mohd Amin, with a score… pic.twitter.com/uIu9c8FTfj — SAI Media (@Media_SAI) October 27, 2023

SUHAS YATHIRAJ IS CROWNED AS ASIAN PARA GAMES CHAMPION 🏆



Paralympics medalist Suhas Yathiraj beat 🇲🇾Amin in 3 games to STRIKE 🥇 in MS SL4 Finals !



First win for Suhas against Malaysian(lost his both matches in previous encounter)!



Congratulations 👏#AsianParaGames2022pic.twitter.com/jHKR0xpxe5 — SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 27, 2023

यतिराज ने मुकाबला 2-1 (13-21, 21-18 और 21-18) से जीता। नोएडा में जश्न का माहौल है। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने गुरुवार को इतिहास रचते हुए एशियाई पैरा खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाते हुए अपने कुल पदक की संख्या को 82 तक पहुंचाया था, जिसमें 18 स्वर्ण भी शामिल हैं।

भारत ने इंडोनेशिया में 2018 में 72 पदक जीतने के अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने गुरुवार को तीन स्वर्ण पदक सहित कुल 18 पदक जीते थे। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 18 स्वर्ण, 23 रजत और 41 कांस्य सहित कुल 82 पदक जीते हैं। भारत काफी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया जिससे पदक तालिका में दो स्थान के नुकसान से आठवें स्थान पर खिसक गया है।

THIS IS HOW SHEETAL DEVI SCORED PERFECT 10'S IN LAST 2 ROUNDS TO CLAIM 🥇#AsianParaGames2022pic.twitter.com/cm9LRyyDkb — SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 27, 2023

ANOTHER GOLD IN PARA BADMINTON



The Duo of Tarun and Nitesh defeated 🇮🇩 9-21,21-19,22-20 to win the Gold Medal in MD SL3-SL4 Category



Amazing Comeback by them after being a game and 12-16 down to win the match in the decider#AsianParaGamespic.twitter.com/cHVEP992g4 — SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 27, 2023

