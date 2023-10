Asian Games: भारत ने पुरूषों की केनोए युगल 1000 मीटर में कांस्य जीत रचा इतिहास, 1994 के बाद इस खेल में पहला पदक

Highlights एशियाई खेलों के इतिहास में केनोए में भारत का यह दूसरा ही पदक है। भारत के सिजि सदानंदन और जॉनी रोमेल ने इससे पहले 1994 में हिरोशिमा खेलों में इसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था।

हांगझोउः अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सालाम ने एशियाई खेलों में मंगलवार को पुरूषों की केनोए 1000 मीटर युगल स्पर्धा में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता जो 1994 के बाद इस खेल में भारत का पहला पदक है । भारतीय जोड़ी ने 3 : 53 . 329 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। खेल मंत्री अनुराग ठागुर ने भारतीय जोड़ी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है।

गौरतलब है कि एशियाई खेलों के इतिहास में केनोए में भारत का यह दूसरा ही पदक है। भारत के सिजि सदानंदन और जॉनी रोमेल ने इससे पहले 1994 में हिरोशिमा खेलों में इसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। उजबेकिस्तान के शोखमुरोद खोलमुरादोव और नूरिस्लोम तुखतासिन ने स्वर्ण पदक जीता जबकि कजाखस्तान के तिमोफे येमेलयानोव और सर्जेइ येमेलियानोव को रजत पदक मिला।

Canoeing Triumph For India!!



Heartiest congratulations to Arjun Singh and Sunil Singh Salam for their phenomenal performance in the Men's Canoe Double 1000m event to clinch 🥉and secure 🇮🇳's 2nd medal in this exhilarating sport, Canoeing 🛶 at #AsianGames history 💪



With… pic.twitter.com/oVmIKR92LK