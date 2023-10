Asian Games 2023: सौ पदक पूरे होने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, 10 अक्टूबर को करेंगे खिलाड़ियों का स्वागत

Highlights एशियाई खेलों में भारत के सौ पदक पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई पीएम मोदी भारतीय दल का 10 अक्टूबर को स्वागत करेंगे

नई दिल्ली: एशियाई खेलों में भारत के सौ पदक पूरे होने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि वह भारतीय दल का 10 अक्टूबर को स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "हर अद्भुत प्रदर्शन ने इतिहास रचा और हमारा ह्रदय गर्व से भर दिया । मैं दस अक्टूबर को हमारे एशियाई खेलों के दल का स्वागत करूंगा और खिलाड़ियों से बात करूंगा।"

A momentous achievement for India at the Asian Games!



The people of India are thrilled that we have reached a remarkable milestone of 100 medals.



I extend my heartfelt congratulations to our phenomenal athletes whose efforts have led to this historic milestone for India.… pic.twitter.com/CucQ41gYnA