ठाणे: भिवंडी में 2 मंजिला इमारत गिरी, बचाए गए 4 में से 2 की हालत गंभीर, वीडियो आया सामने

ठाणे: भिवंडी में रविवार तड़के एक दो मंजिला इमारत ढह गई जिसमें आधे दर्जन से अधिक लोग दब गए। कइयों का रेस्क्यू किया जा चुका है, कुछ अभी मलबे में दबे हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अग्निशमन विभाग के अधिकारी राजेश पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "इमारत में छह लोग फंसे हुए थे। हमने चार लोगों को बचाया। दो लोगों की हालत गंभीर है।" बचाव अभियान का वीडियो सामने आया है जिसमें अग्निशमनकर्मी टॉर्च की रोशनी में लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। देखें

#WATCH | Thane, Maharashtra: A two-storey building collapsed in Bhiwandi. Fire Department officer Rajesh Pawar says, "Six people were stuck in the building. We rescued four people. Two people are in a critical state." pic.twitter.com/Mhwt5sV2gT