शरद पवार का बड़ा फैसला, बेटी सुप्रिया और प्रफुल्ल पटेल को बनाया NCP का कार्यकारी अध्यक्ष

Highlights सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनें सुप्रिया सुले ने कहा कि वह पार्टी की बहुत आभारी हैं एनसीपी की आज 25वीं वर्षगाठ है।

मुंबई: महाराष्ट्र राजनीति में सक्रिय बड़ी पार्टियों में से एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में बड़ा फेरबदल हुआ है। शनिवार को शरद पवार ने पार्टी के नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्षों के नामों की घोषणा की है।

दिल्ली में 25वें पार्टी स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बताया। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब की चुनावी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड,गोवा राज्य के अलावा राज्यसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एनसीपी के प्रमुख नेता अजित पवार की मौजूदगी में यह घोषणा की गई। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील तटकरे को ओडिशा, पश्चिम बंगाल, किसान और अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

घोषणा किए जाने के बाद, सुप्रिया सुले ने कहा कि वह पार्टी की बहुत आभारी हैं, उन्होंने कहा कि वह पार्टी द्वारा उन पर किए गए भरोसे को सही ठहराने के लिए दृढ़ हैं।

उन्होंने कहा कि NCP की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुझे और प्रफुल्लभाई पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मैं इसके लिए पार्टी संगठन का बहुत आभारी हूं। मैं पार्टी द्वारा मुझ पर जताए गए विश्वास को सही ठहराने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं।

I am grateful to NCP President Hon. Pawar Saheb and all the Senior Leaders, party colleagues, party workers and well wishers of @NCPSpeaks for bestowing this huge responsibility of Working President along with Hon. @praful_patel Bhai.



To my fellow members of the party, because…