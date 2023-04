'जिस पार्टी का जीरो MP, वह देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है' नीतीश कुमार की विपक्ष को एकजुट करने की कवायद पर बोले प्रशांत किशोर

Highlights पीके ने कहा- चंद्र बाबू नायडू जैसा होगा नीतीश कुमार का उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करने की नसीहत दी बोले- जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो देश की पूरी पार्टियों का एकत्रित कर रही है

पटना: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नीतीश कुमार की विपक्ष को एकजुट करने की कवायद पर गहरा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी का जीरो एमपी (सांसद), वह देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है।

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरन मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए पीके ने कहा, एक उदाहरण आपको याद दिला दूं, 2019 में आंध्र प्रदेश के एक मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू। तब वह आंध्र प्रदेश में बहुमत की सरकार चला रहे थे, वो पूरे देश का दौरा कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ... आंध्र में उनके सांसद घटकर तीन हो गए और विधानसभा में 23 विधायक जीते और वो सत्ता से बाहर चले गए। नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, जिस पार्टी के जीरो एमपी हैं वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो देश की पूरी पार्टियों का एकत्रित कर रही है। नीतीश जी कोलकाता में ममता जी से मिलने गए थे, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस से लड़ने के लिए तैयार हो गईं हैं? वो लालू और नीतीश की पार्टी को बंगाल में लड़ाने के लिए तैयार हैं? या तृणमूल कांग्रेस को बिहार में लालू-नीतीश एक भी सीट देंगे? किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार हमसे ज्यादा ममता बनर्जी को जानते हैं... नीतीश को बंगाल में कौन पूछता है...?

#WATCH | On Bihar CM Nitish Kumar meeting several opposition leaders for 2024 election, Prashant Kishor talks about Former Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu's attempt to unify Opposition in 2019 elections.



He further said "Nitish Kumar has 'langdi sarkaar' & must worry… pic.twitter.com/krLS1aASCR