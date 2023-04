'आप न तो सावरकर हो सकते हैं और न ही गांधी,' राहुल गांधी पर बरसे देवेंद्र फड़नवीस

Highlights फड़नवीस ने कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि वह माफी नहीं मांगेंगे, वह सावरकर नहीं हैं इसके आगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा- आप न तो सावरकर हो सकते हैं और न गांधी भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, सावरकर बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है

मुंबई:महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने में लिया। मंगलवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फड़नवीस ने कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि वह माफी नहीं मांगेंगे, वह सावरकर नहीं हैं। आप न तो सावरकर हो सकते हैं और न गांधी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, सावरकर बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अंडमान जेल में उन्हें हमारे शौचालय जितने बड़े कमरे में ही रखा गया था। जहां पूरा अँधेरा था। वे वहीं प्रकृति की पुकार का उत्तर देते थे। राहुल गांधी, एक रात के लिए उस कमरे में रहने की कोशिश करो। हम आपके लिए एसी लगवा देंगे लेकिन आप नहीं लगा पाएंगे।

इससे पहले सोमवार को महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री वीर सावरकर गौरव यात्रा में शामिल हुए थे। जहां उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि सावरकर ने माफी नहीं मागी और अंग्रेजों को पत्र लिखा, क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेज उन्हें जेल से रिहा नहीं करेंगे, तो उन्होंने पत्र लिखा कि मुझे रिहा मत करो बल्कि अन्य कैदियो को रिहा करो, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया।

Rahul Gandhi says he won't apologise, he is not Savarkar. You can neither be Savarkar nor Gandhi. One needs to make sacrifices to become Savarkar. He was kept in a room only as big as our toilets, in Andaman jail. There was complete darkness. He used to answer nature's call there… pic.twitter.com/3RT6El7Fma