वीडियो: चेहरे पर तिरंगा लगाई हुई महिला को स्वर्ण मंदिर में प्रवेश से रोका गया, एसजीपीसी के महासचिव ने पूरे विवाद पर दी ये सफाई

चंड़ीगढ़: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर एक महिला को स्वर्ण मंदिर में जाने के लिए रोका गया है। दावा है कि महिला ने अपने चेहरे पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को लगा रखा था, इसलिए उसे मंदिर में जाने से रोका गया है। वीडियो में महिला के साथ एक पुरुष को मंदिर के अधिकारी के साथ इस मुद्दे पर तर्क करते हुए देखा गया है।

वीडियो के सामने आने के बाद इस मुद्दे पर एसजीपीसी के महासचिव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि अगर किसी अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया है तो हम क्षमा चाहते हैं..। हालांकि जब से इस वीडियो को अपलोड किया गया है तब से इंटरनेट यूजर्स इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे है।

Golden temple commitee did not allowed a person, just because he had he kept Bharat Tricolour flag symbol in cheeks. Recently SGPC was also found supporting separatist and writing about Anti-Sanatan.pic.twitter.com/ycCj5kyYMt