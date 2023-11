Karnataka BJP Meeting: कौन हैं आर अशोक, लिंगायत के बाद वोक्कालिगा वोट पर नजर, लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक बीजेपी ने खेला दांव, देखें वीडियो

Highlights बीजेपी के कई दिग्गज इस पद की दौड़ में थे। आर अशोक को कांग्रेस शासित दक्षिणी राज्य में विपक्ष के नेता के रूप में घोषित किया है। वोक्कालिगा नेता और पूर्व डिप्टी सीएम को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना है।

Karnataka BJP Meeting: कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नतीजों के लगभग छह महीने बाद भाजपा ने शुक्रवार को बेंगलुरु के पांच सितारा होटल में दिनभर चली बैठक के बाद वरिष्ठ विधायक आर अशोक को कांग्रेस शासित दक्षिणी राज्य में विपक्ष के नेता के रूप में घोषित किया है। बीजेपी के कई दिग्गज इस पद की दौड़ में थे।

Karnataka | BJP legislature party meeting concludes in Bengaluru



"I thank you for electing me as the Leader of the Opposition. BJP will win all 28 constituencies in the state in the Lok Sabha elections," says BJP leader R Ashok. pic.twitter.com/41WnMykD0X — ANI (@ANI) November 17, 2023

लेकिन पार्टी ने वोक्कालिगा नेता और पूर्व डिप्टी सीएम को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना है। अशोक, वी. सुनील कुमार, सी.एन. अश्वत्थ नारायण और ए. ज्ञानेंद्र इस पद की दौड़ में शामिल थे। आर अशोक ने कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। यह हमारा नारा है।

Bengaluru | BJP high command has given us the task to win all in 28 parliamentary constituencies in the Lok Sabha elections, says newly appointed LoP Karnataka R Ashok after BJP legislature party meeting. pic.twitter.com/32YY6XD2ZL — ANI (@ANI) November 17, 2023

पार्टी आलाकमान ने हाल ही में पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे लिंगायत नेता और पहली बार विधायक बने बीवाई विजयेंद्र को राज्य भाजपा प्रमुख नियुक्त किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम, भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष बी. वाई. विजयेंद्र और पूर्व मुख्यमंत्रियों बी. एस. येदियुरप्पा तथा बसवराज बोम्मई विधायक दल की बैठक में मौजूद थे।

#WATCH | Karnataka: BJP leader CN Ashwath Narayan says, " The high command and Member of Legislative Assembly have unanimously elected R Ashok as legislative party leader and as LoP. We will work unitedly without any difference...you can see in the upcoming session how we will be… pic.twitter.com/7ACoCfvU2L — ANI (@ANI) November 17, 2023

बैठक में अशोक को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया। भाजपा के सात बार विधायक रहे अशोक जुलाई 2012 से मई 2013 तक भाजपा सरकार में उपमुख्यमंत्री थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता को कैबिनेट सदस्य के रूप में पांच मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला।

VIDEO | "BJP MLA R Ashok has been unanimously elected as the Leader of the Opposition in the Karnataka state assembly," says BJP leader @drashwathcn. pic.twitter.com/2n2VH5fPb9 — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2023

एक मंत्री के रूप में उन्होंने गृह, राजस्व, नगरपालिका प्रशासन, परिवहन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जैसे विभिन्न विभागों का कार्यभार संभाला था। अशोक पार्टी में एक प्रमुख वोक्कालिगा समुदाय का चेहरा हैं। यह समुदाय विशेष रूप से कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों जैसे बेंगलुरु, चिक्कबल्लापुरा, मैसुरु, मांड्या, चामराजनगर, रामानगर, कोलार, तुमकुरु और चिक्कमगलुरु में फैला हुआ है।

भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पिछले सप्ताह वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र की नियुक्ति की घोषणा की थी। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं। 224 सीट के लिए इस साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत के साथ भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया था। कांग्रेस ने 135 सीट, भाजपा ने 66 और जनता दल (सेक्युलर) ने 19 सीट पर जीत दर्ज की थी।

VIDEO | "I thank all the leaders of my party for electing me as Leader of Opposition in Karnataka state assembly. This time, we aim to win 28 Lok Sabha seats in the state. Now, JD(S) is also with us. On the other hand, the ruling Congress government is neglecting the farmers and… pic.twitter.com/P46oqYQMcW — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2023

