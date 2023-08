5 प्रतिशत ब्याज पर 1 लाख रुपये का लोन, जानें क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना?

Highlights योजना की लॉन्चिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे करीब 30 लाख शिल्पकार परिवारों को फायदा होगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पीएम विश्वकर्मा योजना पहली बार में 18 पारंपरिक व्यापारों को कवर करेगी। पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को एक पहचान प्रदान की जाएगी।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान इसके लॉन्च की घोषणा के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और 13,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय को मंजूरी दे दी। पारंपरिक कौशल वाले लोगों को सहायता प्रदान करने के साथ-साथ इस योजना का उद्देश्य स्थानीय श्रमिकों को उदार शर्तों पर ऋण देना है जो अधिकांश ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाते हैं।

बयान में कहा गया, "इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के 'गुरु-शिष्य परंपरा' या परिवार-आधारित अभ्यास को मजबूत और पोषित करना है।"

The PM in Union Cabinet meeting today approved ‘PM Vishwakarma’ scheme to support people with traditional skills. Under this scheme, loans up to Rs 1 lakh will be provided on liberal terms: Union Minister Ashwini Vaishnaw pic.twitter.com/CcDkV5slX1