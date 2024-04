एक ही बंदर ने 6 बार काटा...केकेआर के खिलाड़ी रिंकू सिंह ने सुनाया मजेदार किस्सा, शरीर पर बने टैटू से जुड़ी राज की बात भी बताई

Highlights रिंकू सिंह ने नाइट्स डगआउट पॉडकास्ट पर एक मजेदाक किस्सा बताया रिंकू ने बताया कि एक बंदर ने उन्हें छह बार काटा था पॉडकास्ट में रिंकू ने कुछ इमोशनल बातें भी बताईं

IPL: कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार खिलाड़ी रिंकू सिंह ने नाइट्स डगआउट पॉडकास्ट पर एक मजेदाक किस्सा बताया। रिंकू ने बताया कि एक बंदर ने उन्हें छह बार काटा था। ये किस्सा सुनाते हुए रिंकू ने मजाकिया लहजे में कहा कि ऐसा गलता है कि उसे मुझसे प्यार हो गया था।

रिंकू सिंह टैटू बनवाने के भी शौकीन हैं और उनके शरीर पर कई टैटू देखने को मिल जाएंगे। पॉडकास्ट में रिंकू ने इससे जुड़ी कुछ इमोशनल बातें भी बताईं। रिंकू के दाहिने हाथ पर एक खास टैटू बना है। इसके बारे में उन्होंने बताया कि उनके दाहिने हाथ पर बना टैटू उनके लिए एक विशेष अर्थ रखता है। रिंकू ने बताया कि ये टैटू उन्होंने तब बनवाया जब उनका केकेआर के लिए चयन हुआ। रिंकू ने बताया कि यह दोपहर 2:20 बजे का समय था। इस समय एक झटके में उनके परिवार की किस्मत बदल गई।

