GT vs RCB IPL 2024: आरसीबी के खिलाफ शाहरुख खान ने बनाया अपना पहला आईपीएल अर्धशतक, 30 गेंदों में ठोके 58 रन

Highlights शाहरुख खान ने सिर्फ 24 गेंदों में अपना पहला आईपीएल अर्धशतक लगाया जीटी के युवा बल्लेबाज ने 30 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली शाहरुख ने अपनी पारी में 3 चौके और 5 छक्के लगाए

GT vs RCB IPL 2024: युवा बल्लेबाज शाहरुख खान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (जीटी) की खराब शुरुआत से वापसी करते हुए विस्फोटक पारी खेल रहे हैं। शाहरुख खान ने सिर्फ 24 गेंदों में अपना पहला आईपीएल अर्धशतक लगाया और अपनी टीम के स्कोर को बड़े स्कोर की ओर ले जाने के लिए साई सुदर्शन का अच्छा साथ दिया। गुजरात टाइटंस ने अपने सलामी बल्लेबाज जल्दी खो दिए क्योंकि स्वप्निल सिंह ने पहले ओवर में रिद्धिमान साहा को आउट किया, जबकि स्पिनर ग्लेन मैक्सवेल ने पहले पावरप्ले के बाद जीटी कप्तान शुभमन गिल को आउट किया।

Half-century off just 24 deliveries 💪



Maiden IPL FIFTY for Shahrukh Khan! 👏👏



