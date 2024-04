Yogi Adityanath In Bareilly: 'जान बख्श दो एक बार बस', चुनावी सभा में बोले योगी आदित्यनाथ

Highlights योगी ने कहा, माफिया तत्कालीन सरकार के संरक्षण में घूमता था हमारी सरकार में आत्मसमर्पण करना चाहता है और कहता है जान बख्श दो एक बार बस योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी के लोग एक माफिया के निधन पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे

Yogi Adityanath In Bareilly: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को बरेली में थे। यहां उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि जो माफिया तत्कालीन सरकार के संरक्षण में घूमता था, आज वह माफिया आत्मसमर्पण करना चाहता है और कहता है जान बख्श दो एक बार बस। योगी ने कहा कि यह भाजपा की सरकार है। जहां माफिया अब अपनी जिंदगी की गुहार लगा रहे हैं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर माफियाओं और अपराधियों के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि कल्याण सिंह जिनका पूरा जीवन प्रदेश और अयोध्या की सेवा में बीता।

#WATCH | While addressing a public rally in Bareilly, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath Says, "This is the govt of BJP, the 'mafia' that used to roam around under the protection of the then govt, today, that mafia is looking to surrender and says 'jaan baksh do ek baar bas'. These… pic.twitter.com/cSEWasBGT1