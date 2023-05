बंगाल में 25 हजार से अधिक अध्यापक, 20,000 पुलिसकर्मियों सहित 1.25 लाख नयी भर्तियां होंगी, ममता बनर्जी ने की घोषणा

By भाषा | Published: May 31, 2023 07:41 AM

2,000 प्रोफेसर और 2,000 चिकित्सकों, 7,000 नर्सों और इतनी ही संख्या में आशा कार्यकर्ताओं, 9,493 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 13,926 आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी।

