West Bengal Durga Puja Bonus: दुर्गा पूजा बोनस की घोषणा, नागरिक स्वयं सेवकों और आशा कार्यकर्ताओं को तोहफा, जानें क्या मिलेगा

Highlights कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस के विभिन्न कैडरों के बीच विभाजन एवं दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ममता पश्चिम बंगाल की पुलिस मंत्री भी हैं। westबलों के विभिन्न कैडरों के बीच विभाजन और दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

West Bengal Durga Puja Bonus: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयं सेवकों तथा स्वास्थ्य विभाग के तहत कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के लिए 5,300 रुपये के दुर्गा पूजा बोनस की घोषणा की है।

Some ill-motivated political parties/ persons are trying to create divisions and animosity between different cadres of Kolkata Police and West Bengal Police. I assure that civic volunteers of WBP will also receive Puja bonus of Rs. 5,300/-, like their counterparts in Kolkata…