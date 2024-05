Mustafizur Rahman On Ms Dhoni: माही के लिए मुस्ताफिजूर रहमान हुए भावुक, पोस्ट में कहा, 'मुझे अवसर देने के लिए माही भाई का बहुत धन्यवाद'

Highlights चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए भावुक पोस्ट मुस्ताफिजूर रहमान ने लिखा, हर चीज के लिए धन्यवाद माही भाई मुस्ताफिजूर रहमान ने आईपीएल 2024 में कुल 14 विकेट लिए

Mustafizur Rahman On Ms Dhoni: बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजूर रहमान ने चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने अपने पोस्ट में धोनी की तारीफ की। उन्होंने पोस्ट में धोनी के साथ एक तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा कि हर चीज के लिए धन्यवाद माही भाई। आप जैसे दिग्गज खिलाड़ी के साथ एक ही ड्रेसिंग रूम साझा करना मेरे लिए एक विशेष एहसास था। हर समय मुझ पर विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आपके बहुमूल्य सुझावों को याद रखूंगा।

Thanks for everything Mahi bhai. It was a special feeling to share the same dressing room with a legend like you. Thanks for keeping faith in me everytime. Appreciating your valuable tips, I will remember those things.



Looking forward to meeting and playing with you again soon. pic.twitter.com/xEN9TYY9x1