'INDIA' गठबंधन की सहयोगी तृणमूल पर कांग्रेस का हमला, अधीर रंजन चौधरी बोले- बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है

Highlights अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है कहा- बंगाल के कई अन्य स्थानों पर पंचायत चुनावों के बाद अत्याचार हुए हैं

कोलकाता: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक तरफ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर गठबंधन बनाया है तो दूसरी तरफ एक दूसरे पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर जारी बहस के बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है।

मुर्शिदाबाद में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है और मालदा की घटना से यही पता चलता है। सिर्फ मालदा ही नहीं बल्कि बंगाल के कई अन्य स्थानों पर पंचायत चुनावों के बाद अत्याचार हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध दुखद है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।"

#WATCH | Murshidabad, West Bengal: Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury says, “West Bengal's law and order situation has worsened and this is what is reflected in Malda's incident. Not just Malda but various other places in Bengal have witnessed atrocities post the Panchayat… pic.twitter.com/3fwcyUDD1Q