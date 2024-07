'भाजपा को सबका साथ-सबका विकास की जरूरत नहीं, खत्म करो अल्पसंख्यक मोर्चा'- पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी

Highlights सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए "सबका साथ, सबका विकास" नारे की कोई जरूरत नहीं है कहा कि भाजपा के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा की कोई जरूरत नहीं है लोकसभा चुनावों में भाजपा की सीटें 2019 में जीती गई 18 सीटों से घटकर 12 रह गईं

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए "सबका साथ, सबका विकास" नारे की कोई जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से नाखुश अधिकारी ने कहा कि भाजपा को अपनी अल्पसंख्यक शाखा को खत्म कर देना चाहिए।

नंदीग्राम विधायक ने कोलकाता में लोकसभा चुनाव के बाद राज्य भाजपा की पहली कार्य समिति की बैठक में कहा, "हम हिंदुओं को बचाएंगे और हम संविधान को बचाएंगे। मैंने राष्ट्रवादी मुसलमानों के बारे में बात की है और आप सभी ने 'सबका साथ, सबका विकास' कहा है। लेकिन मैं इसे अब और नहीं कहूंगा। बल्कि अब हम कहेंगे 'जो हमारे साथ हम उनके साथ'। सबका साथ, सबका विकास बंद करो।"

"Stop this 'Sabka Saath, Sabka Vikas'. Minority Morcha is not needed.



I had spoken about nationalist Muslims and 'Sabka Saath, Sabka Vikas'.



But I will not say this anymore. Instead, we will now say, 'Jo Hamare Saath, Hum Unke Saath'."



