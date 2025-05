Operation Sindoor के दूसरे दिन भारत ने लाहौर में हवाई रक्षा प्रणाली को किया नेस्तनाबूत, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी

Highlights भारतीय सशस्त्र बलों ने गुरुवार को पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर कर दिया गया रक्षा मंत्रालय ने कहा, आज सुबह, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया

Operation Sindoor Day 2 Big Update:रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने गुरुवार को पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर कर दिया गया। रिपोर्टों के अनुसार, पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर इस्लामाबाद द्वारा बिना उकसावे के की गई गोलीबारी के कारण भारत द्वारा चीन निर्मित एचक्यू-9 एयर डिफेंस मिसाइल लांचर को नुकसान पहुंचाया गया।

रक्षा मंत्रालय ने कहा, "आज सुबह, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तान के समान ही तीव्रता के साथ उसी क्षेत्र में रही है। यह विश्वसनीय रूप से पता चला है कि लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर कर दिया गया है।"

🚨Breaking news : Air Defence system at Lahore has been neutralised, Indian govt. pic.twitter.com/RciQALpcPq