Operation Sindoor Updates: आज केंद्र सरकार करेगी सर्वदलीय बैठक, विपक्षी दल रहेगा मौजूद; जानें ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बैठक के मायने

Operation Sindoor Updates: आज केंद्र सरकार ने सभी दलों की बैठक का आयोजन किया है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के एक दिन बाद गुरुवार 8 मई को सरकार यह बैठक कर रही है जिसमें विपक्ष के नेताओं को ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी।

इस बीच, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एलओसी पर लगातार पाक सेना की गोलीबारी जारी है। इसके कारण हरियाणा के पलवल जिले के 32 वर्षीय लांस नायक दिनेश कुमार बुधवार की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को अंजाम देने के बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा पार से की गई गोलाबारी में शहीद हो गए।

उनके पिता दया राम शर्मा ने कहा, “उन्हें 2014 में भर्ती किया गया था और हाल ही में लांस नायक के रूप में पदोन्नत किया गया था। वह जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में तैनात थे।” उन्होंने कहा कि परिवार को उनके बेटे की मौत की सूचना सुबह मिली और उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा।

#WATCH | Delhi: On the all-party meeting called by the government tomorrow, Congress MP Jairam Ramesh says, "... Immediately after the Pahalgam attack, we asked for an all-party meeting. The government called one on 24 April; we expected the Prime Minister to attend, but for some… pic.twitter.com/SsDVgNJY0L