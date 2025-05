Bomb Threat: जयपुर के SMS स्टेडियम को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

Bomb Threat: जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) स्टेडियम को बृहस्पतिवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह धमकी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को एक ईमेल के जरिए भेजी गई। परिषद के अध्यक्ष नीरज पवन ने बताया कि आज सुबह एक ईमेल आया जिसमें स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी।

ईमेल में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि ‘‘अब हम एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ा देंगे।’’

#WATCH | Jaipur | Security heightened at the Sawai Mansingh Stadium as the stadium receives a bomb threat via email. The evacuation process is underway. pic.twitter.com/8bevZAgOK1