India vs Pakistan: ऑपरेशन सिंदूर के बाद NSA अजीत डोभाल और पाकिस्तान के बीच हुई वार्ता? जानिए क्या हुई बात

India vs Pakistan: भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किए जाने के बाद पाकिस्तान की ओर से एनएसए अजीत डोभाल से वार्ता की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने एक साक्षात्कार में कहा कि एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के अपने समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक से बात की। यह बात उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ स्थानों पर आतंकी शिविरों पर हमलों के बाद बढ़े तनाव के बीच कही।

डार ने टीआरटी वर्ल्ड के कामरान यूसुफ के साथ एक साक्षात्कार के दौरान कही। परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के एनएसए के बीच बातचीत पाकिस्तान की धरती पर भारत के सबसे सफल आतंकवाद विरोधी अभियान के बाद संभावित तनाव कम करने का संकेत दे सकती है। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। भारतीय सेना का लक्ष्य भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने के लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाना था।

Indian and Pakistani national security advisers have spoken after India carried out May 7 attacks, Pakistan's Deputy PM and FM Ishaq Dar says in an exclusive interview with TRT World's Kamran Yousaf pic.twitter.com/zvusH7bKzF