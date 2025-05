Blasts In Lahore: लाहौर में वाल्टन एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका, जारी हुआ हाई अलर्ट; दहशत में पाक नागरिक

Blasts In Lahore:पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन बात लाहौर में ब्लास्ट होने से अफरा-तफरी मच गई। लाहौर के वाल्टन रोड पर गुरुवार सुबह कई जोरदार धमाके हुए, जिससे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तानी समाचार आउटलेट समा टीवी के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि लाहौर के गोपाल नगर और नसीराबाद इलाकों में वाल्टन रोड पर कई धमाके सुने गए, और उनमें से कुछ वाल्टन एयरपोर्ट के पास थे। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकलते दिख रहे हैं क्योंकि आसमान में धुएं का गुबार छा गया है।

रिपोर्ट में दावा किया गया कि लाहौर में नेवी वॉर कॉलेज के पास भी धुआं देखा जा सकता है। लाहौर के कई वीडियो ऑनलाइन सामने आए। कुछ रिपोर्टों में तो यह भी दावा किया गया कि लाहौर एयरपोर्ट और वाल्टन रोड के पास भी

विस्फोट सुने गए। तस्वीरों में लाहौर की सड़कों पर लोग दहशत में दिख रहे हैं।

