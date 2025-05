India-Pak Tensions: सर्वदलीय पार्टी बैठक में केंद्र ने दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी, पीएम ने कहा- 'एकजुट होने की जरूरत'

India-Pak Tensions: भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में हमला किए जाने के बाद आज केंद्र सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया है। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से एकजुट होने का आग्रह किया। सरकार ने गुरुवार को सभी दलों को 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में जानकारी दी, विपक्षी दलों को सशस्त्र बलों की वीरता के बारे में बताया गया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी शिविरों पर हमला किया - जो कि अब तक का सबसे बड़ा सीमा पार हमला है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को संदेश दिया, "हर भारतीय नागरिक को एकजुट होने की जरूरत है", मालूम हो कि ऑपरेशन के बाद यह पीएम की पहली टिप्पणी है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और मंत्री जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। इसके अलावा, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस की ओर से संदीप बंद्योपाध्याय और डीएमके के टीआर बालू बैठक में शामिल हुए।

#WATCH | Centre holds all-party meeting to brief all political parties on #OperationSindoorpic.twitter.com/q96NZnhUY6