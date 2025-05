Uttarakhand: उत्तरकाशी हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगा AAIB, पांच यात्रियों की हुई दर्दनाक मौत

Uttarakhand: चार धाम यात्रा के बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज हेलीकॉप्टर क्रैश में पांच लोगों की जान चली गई। इस दुर्घटना की जांच विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि उत्तरकाशी जिले के गंगनानी के पास हुई इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पांच लोग मारे गए और दो अन्य घायल हुए। अधिकारियों ने बताया कि एएआईबी दुर्घटना की जांच करेगा। उत्तरकाशी पुलिस की जानकारी के अनुसार, हेलीकॉप्टर सुबह आठ बजकर 45 मिनट पर ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

अधिकारियों में से एक ने बताया कि पायलट सहित सात लोग निजी कंपनी ‘एयरोट्रांस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ के हेलीकॉप्टर पर सवार थे। कंपनी का ‘बेल हेलीकॉप्टर’ दुर्घटनाग्रस्त हुआ। नागर विमानन नियामक संस्था नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ‘एयरोट्रांस सर्विसेज’ में दो ‘बेल हेलीकॉप्टर’ और एक ‘सेसना’ विमान हैं।

VIDEO | Dehradun: Here's what Uttarakhand Civil Aviation Development Authority (UCADA) CEO Sonika said on Uttarkashi helicopter crash that claimed five lives:



"What has come to our attention is that around 8:30 am, a helicopter crashed near Gangani. According to the manifest we… pic.twitter.com/uUnx5IIDkL