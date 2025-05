'ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 100 आतंकी', सर्वदलीय मीटिंग में बोले राजनाथ सिंह

Operation Sindoor: केंद्र सरकार ने आज सभी दलों की बैठक का अयोजन किया है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी विपक्ष को दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक के दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय हमलों में कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए। इस अभियान में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और उन सभी को नष्ट कर दिया गया।

Defence Minister Rajnath Singh tells all-party meeting that at least 100 terrorists killed in Indian strikes under Op Sindoor: Sources. pic.twitter.com/xgr0ABNs62