WB Panchayat Polls: पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान बवाल; कूचबिहार में मतदान केंद्र पर तोड़फोड़, बैलट पेपरों में लगाई आग

Highlights पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान तोड़फोड़ कूचबिहार में मतदान केंद्र पर तोड़फोड़ और आगजनी पंचायत चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को आने वाले हैं

कूचबिहार:पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव को लेकर मतदान जारी है। एक तरफ जहां मतदान प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है तो वहीं कई स्थानों पर हंगामा देखने को मिल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद उपद्रवियों द्वारा चुनाव में खलल डाली जा रही है।

इस बीच, खबर है कि बंगाल के कूचबिहार के सिताई में बाराविटा प्राइमरी स्कूल में एक मतदान केंद्र में तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ करने वाले अरोपियों ने मतदान केंद्र में आगजनी की कुर्सियां तोड़ दी और तो और बैलट पेपर तक को आग के हवाले कर दिया।

एएनआई की ओर से जारी किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि धुएं से भरे कमरे के अंदर टूटी हुई कुर्सियाँ और मेजें बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं।

#WATCH | Polling booth at Baravita Primary School in Sitai, Coochbehar vandalised and ballot papers set on fire. Details awaited.



Voting for Panchayat elections in West Bengal began at 7 am today. pic.twitter.com/m8ws7rX5uG