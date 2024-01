Ram Mandir Darshan: रामलला में लाखों की भीड़, खुद अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक गर्भगृह में खड़े, देखें कई वीडियो

Highlights पुलिस महानिदेशक द्वारा 10000 पुलिस फोर्स दर्शन करने में लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद अयोध्या हेलीकॉप्टर से पहुंचना पड़ा। राम मंदिर के गर्भ गृह में खड़े होकर दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए आगे बढ़ावा रहे हैं।

त्रियुग नारायण तिवारी, अयोध्याः अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के नवीन विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा के अगले दिन मंगलवार को दोपहर तक करीब ढाई से तीन लाख श्रद्धालु उनके दर्शन कर चुके हैं और इतने ही श्रद्धालु दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शनार्थियों की उमड़ी भीड़ को संभालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद अयोध्या हेलीकॉप्टर से पहुंचना पड़ा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक राम मंदिर के गर्भ गृह में खड़े होकर दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए आगे बढ़ावा रहे हैं।

राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज आम जनता के लिए दर्शन व्यवस्था शुरू की गई। वैसे ही भीड़ उम्र पड़ी रात 3:00 बजे से ही दर्शन करने वालों की लाइन लग गई बढ़ती भीड़ ने पुलिस के बैरियर्स तोड़ डालें खुद पुलिस का कहना है कि दोपहर तक तीन लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे अभी तीन चार लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जमे हुए हैं।

विषम परिस्थितियों से बचने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से चलकर अयोध्या का सीरियल सर्वे किया उसके बाद वह साकेत डिग्री कॉलेज के हेलीपैड पर उतर गए और पूरी भीड़ का नियंत्रण के लिए रणनीति तैयार करने लगे पुलिस महानिदेशक द्वारा 10000 पुलिस फोर्स दर्शन करने में लगाई गई है।

लखनऊ से अयोध्या को आने वाली परिवहन निगम की बसों में आरक्षित टिकटों को कैंसिल करके निगम सेवा स्थगित कर दी गई है अयोध्या के जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वह दर्शन के लिए 10-15 दिन के बाद ही अपना प्रोग्राम बनाएं जिला प्रशासन ने पशु व्यवस्थित दर्शन और अयोध्या में शांत व्यवस्था कायम रखने के लिए 8 मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं।

