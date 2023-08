Anti-Corruption Meeting: विपक्ष के लोग सदन से भागे, पूरे देश ने देखा, पीएम मोदी ने कहा- मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, देखें वीडियो

Highlights पूरे देश में नकारात्मकता फैलाने वालों को करारा जवाब दिया। विपक्ष के सदस्य संसद बीच में ही छोड़कर चले गए। भ्रष्टाचार का असर गरीबों और वंचितों पर सबसे अधिक पड़ता है।

कोलकाताः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहे भाजपा के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को हराया और पूरे देश में नकारात्मकता फैलाने वालों को करारा जवाब दिया।

विपक्ष के सदस्य संसद बीच में ही छोड़कर चले गए। सच तो यह है कि वे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। विपक्ष के लोग सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन ये दु:खद है कि इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया।

