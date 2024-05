IPL 2024 update Orange-Purple Cap: 'विराट' पर किंग कोहली, 14 मैच और 708 रन, बूम-बूम बुमराह पीछे, 22 विकेट के साथ पटेल ने मारी बाजी, देखें टॉप-15 खिलाड़ियों की लिस्ट

Highlights IPL 2024 update Orange-Purple Cap: विराट कोहली 708 रन के साथ सबसे आगे है। IPL 2024 update Orange-Purple Cap: हर्षल पटेल 22 विकेट लेकर पहले पायदान पर है। IPL 2024 update Orange-Purple Cap: प्लेऑफ के लिए 4 टीम क्वालीफाई कर गई है।

IPL 2024 update Orange-Purple Cap: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 प्लेऑफ के साथ ऑरेंज कैप (Orange Cap) और पर्पल कैप (Purple Cap) में भी बदलाव हो गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शानदार प्रदर्शन किया और लगातार 6 मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंच गई। प्रशंसकों को भी विश्वास नहीं हुआ। शनिवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में इसका सबसे पुख्ता सबूत तब सामने आया, जब आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया।

𝗥𝗼𝘆𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 𝗕𝗲𝗻𝗴𝗮𝗹𝘂𝗿𝘂 seal the final spot for #TATAIPL 2024 Playoffs ❤️



What a turnaround 🫡



#RCBvCSK — IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2024

आईपीएल में ऑरेंज कैपः (IPL 2024 updated Orange Cap)

1- विराट कोहलीः 708

2- ऋतुराज गायकवाड़ः 583

3- ट्रैविस हेडः 533

4- रियान परागः 531

5ः साई सुदर्शनः 527

6- केएल राहुलः 520

7- संजू सैमसनः 504

8- निकोलस पूरणः 499

9- सुनील नारायणः 461

10- ऋषभ पंतः 446

11- फिल साल्टः 435

12- शुभमन गिलः 426

13- फाफ डु प्लेसिसः 421

14- रोहित शर्माः 417

15- तिलक वर्माः 416

Aaarrr Ceeee Beeee ❤️👏



6️⃣ in a row for Royal Challengers Bengaluru ❤️



They make a thumping entry into the #TATAIPL 2024 Playoffs 👊



#RCBvCSK — IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2024

आईपीएल में पर्पल कैपः (IPL 2024 updated Purple Cap)

1- हर्षल पटेलः 22

2- जसप्रीत बुमराहः 20

3- वरुण चक्रवर्तीः 18

4ः तुषार देशपांडेः 17

5- युजवेंद्र चहलः 17

6- खलील अहमदः 17

7- अर्शदीप सिंहः 17

8- मुकेश कुमारः 17

9- कुलदीप यादवः 16

10-हर्षित राणाः 16

11- सैम कुरेनः 16

12- सुनील नरेनः 15

13- यश दयालः 15

14- टी नटराजनः 15

15- आंद्रे रसेलः 15।

The Punch.ev Electric Striker of the Match between Royal Challengers Bengaluru & Chennai Super Kings goes to Cameron Green — IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2024

आईपीएल अंक तालिका ( IPL 2024 Points Table Updated)

1- कोलकाता नाइट राइडर्सः 19 (प्लेऑफ की पहली टीम)

2- राजस्थान रॉयल्सः 16 (प्लेऑफ की दूसरी टीम)

3- सनराइजर्स हैदराबादः 15 (प्लेऑफ की तीसरी टीम)

4ः रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 14 (प्लेऑफ की चौथी टीम)

5- चेन्नई सुपर किंग्सः 14 (बाहर)

6- दिल्ली कैपिटल्सः 14 (बाहर)

7-लखनऊ सुपर जाइंट्सः 14 (बाहर)

8- गुजरात टाइटंसः 12 (बाहर)

9- पंजाब किंग्सः 10 (बाहर)

10- मुंबई इंडियंसः 8 (बाहर)।

The RuPay on the go four of the Match between Royal Challengers Bengaluru & Chennai Super Kings goes to Rachin Ravindra — IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2024

The @RCBTweets skipper stepped up to the challenge tonight ❤️



Faf du Plessis bags the Player of the Match Award in a must win game 🏆



#TATAIPL | #RCBvCSK — IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2024