ओडिशा में फिर से भड़की हिंसा; कई दुकानें आग के हवाले, संबलपुर में लगा कर्फ्यू

Highlights ओडिशा के संबलपुर में लगी धारा 144 ताजा हिंसा की घटना के बाद पुलिस अलर्ट हनुमान जयंती के दिन दो पक्षों में हुई थी झड़प

भुवनेश्वर: ओडिशा में हनुमान जयंती को हुई हिंसा के बाद हालात काबू में होते नहीं दिख रहे हैं। शहर में शुक्रवार को एक बार फिर हिंसा भड़कने के कारण संबलपुर में अगली सूचना तक कर्फ्यू लगा दिया गया है।

संबलपुर उपजिलाधिकारी ने शहर की वर्तमान स्थिति की जानकारी मिलने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1) के तहत कर्फ्यू घोषित कर दिया है। इस आदेश के तहत कस्बे के अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या समूह को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।

पुलिस थाना धनुपाली थाना, खेतराजपुर थाना, ऐंथापाली थाना, बरेईपाली थाना एवं सदर थाना संबलपुर को तत्काल प्रभाव से अगली सूचना तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है।

Odisha | In view of the current prevailing situation, Curfew has been imposed in Sambalpur town till further order to ensure peace and tranquillity. https://t.co/DFVGfy0GObpic.twitter.com/10inVpgjHi