Highlights भारतीय नौसेना की ताकत में जल्द ही और ज्यादा इजाफा होने वाला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त को कोलकाता में पोत ‘विन्‍ध्‍यागिरी’ का अनावरण करेंगी भारतीय नौसेना ने रविवार को यह जानकारी दी

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना की ताकत में जल्द ही और ज्यादा इजाफा होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त को कोलकाता में पोत ‘विन्‍ध्‍यागिरी’ का अनावरण करेंगी। भारतीय नौसेना ने रविवार को यह जानकारी दी। ‘विन्‍ध्‍यागिरी’ पोत का नाम कर्नाटक में पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है और यह प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट का छठा पोत है।

#Vindhyagiri, the sixth Project 17A Frigate, will be launched by the Hon’ble #PresidentofIndia Smt Droupadi Murmu, at Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata on #17Aug 23.#AatmaNirbharBharat@rashtrapatibhvn@OfficialGRSE



Details ⬇️https://t.co/tD598fx0iApic.twitter.com/HSNaApKlVI