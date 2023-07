वीडियो: प्रगति मैदान में बनकर तैयार हुआ भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन (IECC) केंद्र, पीएम मोदी 26 जुलाई को राष्ट्र को समर्पित करेंगे

Highlights प्रगति मैदान में IECC केंद्र बनकर तैयार प्रधानमंत्री 26 जुलाई को परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे IECC केंद्र को लगभग 2700 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है

नई दिल्ली: नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (IECC) केंद्र बनकर तैयार हो गया है। भव्य वास्तुशिल्प के उदाहरण इस भवन में G20 नेताओं की बैठक भी होने वाली है और साथ ही यह बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और सम्मेलनों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है।

Visuals from the International Exhibition-cum-Convention Centre (IECC) at Pragati Maidan, New Delhi.



This grand architectural marvel will host large-scale international exhibitions and conferences including India's G20 leaders' meet! pic.twitter.com/TzTp725Jdf