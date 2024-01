Video: ईडी कथित भूमि घोटाला मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची

Highlights ईडी अधिकारी फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके आवास पर पूछताछ कर रहे हैं दिल्ली से तीन अधिकारियों समेत जांच टीम आज सुबह रांची के कांके रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंची है

रांची:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कथित भूमि घोटाला मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके आवास पर पूछताछ कर रहे हैं। दिल्ली से तीन अधिकारियों समेत जांच टीम आज सुबह रांची के कांके रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंची है।

जैसा कि ईडी ने कहा है, जांच झारखंड में "माफियाओं द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के एक बड़े रैकेट" से संबंधित है। अधिकारियों ने मामले के सिलसिले में 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, उनमें 2011 बैच की आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत हैं।

