ईरान ने राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के निधन पर व्यक्त किया शोक, 28 जून को होंगे नए चुनाव

By मनाली रस्तोगी | Published: May 21, 2024 09:07 AM

इब्राहिम रायसी की मृत्यु उस समय हो गई जब उनका हेलीकॉप्टर अजरबैजान के पास एक पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनके विदेश मंत्री होसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन की भी मृत्यु हो गई।