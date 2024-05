Narasimha Jayanti 2024: नरसिम्हा जयंती आज, जानें तिथि, पूजा विधि, क्या है महत्व

By मनाली रस्तोगी | Published: May 21, 2024 07:15 AM

Next

नरसिम्हा जयंती पूरे देश में विशेष रूप से दक्षिण भारत में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिम्हा जयंती मनाई जाने वाली है।

Narasimha Jayanti 2024: नरसिम्हा जयंती आज, जानें तिथि, पूजा विधि, क्या है महत्व